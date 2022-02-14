台中捷運綠線全線運量於今年2月4日突破500萬大關，台中捷運公司14日表示，其中，第二大站「市政府站」13日的總運量已達67萬3560人次，第70萬名旅客預估將在2月22日前後出現，近日已在收費閘門旁已設計數器，第70萬名旅客將獲贈90天無限次搭乘卡等好禮，幸運旅客即將出爐。

中捷公司表示，捷運綠線全線運量截至2月13日為528萬105人次，「市政府站」總運量則達到67萬3560人次，依照趨勢預估，「市政府站」第70萬旅客將在2月22日前後誕生，中捷將迎接該名旅客，並致贈特製的90天無限次搭乘卡及最新周邊商品。

為讓市政府站的旅客能掌握最新資訊，中捷公司在市政府站2個出入口的收費閘門旁設置計數器，顯示即時累計運量與旅客一起倒數迎接幸運旅客。

中捷公司表示，經常進出市政府站的旅客可密切注意即時運量數字，可能自己就是第70萬名幸運旅客，除與70萬名旅客外，搭乘同列車且在市政府站出站者也將獲贈「同歡禮」，共同慶祝市政府站邁入新的里程碑。