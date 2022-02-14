烏克蘭駐英國大使14日稍早接受英國BBC訪問時表示，對烏國加入北約的目標願意「保持彈性」，一度引發烏克蘭願意做出退讓的臆測。但該名大使隨後澄清他的發言遭到誤解。

烏克蘭總統澤連斯基的發言人表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織(北約)和歐盟的願望是憲法中的設想，且仍是該國的絕對優先要務。

澤連斯基的發言人指出，加入北約和歐盟不僅體現在憲法中，也是官方和社會完全贊成。

俄羅斯總統普丁曾表示烏克蘭若加入北約將成為戰爭的導火線。