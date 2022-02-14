烏克蘭:加入北約和歐盟仍是優先要務 17:392022/02/14 工商 蕭美惠 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏克蘭駐英國大使14日稍早接受英國BBC訪問時表示，對烏國加入北約的目標願意「保持彈性」，一度引發烏克蘭願意做出退讓的臆測。但該名大使隨後澄清他的發言遭到誤解。 烏克蘭總統澤連斯基的發言人表示，烏克蘭加入北大西洋公約組織(北約)和歐盟的願望是憲法中的設想，且仍是該國的絕對優先要務。 澤連斯基的發言人指出，加入北約和歐盟不僅體現在憲法中，也是官方和社會完全贊成。 俄羅斯總統普丁曾表示烏克蘭若加入北約將成為戰爭的導火線。 品觀點 ｜ 俄國盤算只是維持現狀 嚇阻烏克蘭加入北約 澳洲防長：俄羅斯倘攻烏克蘭 北京將加強壓迫台灣 #烏克蘭 #歐盟 #北約 #加入 #北約和 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散裝船商：運價、物價漲定了 04:102022/02/14 財經要聞 《日股》俄烏局勢＋美通膨飆升 日經指數創3周最大跌幅 12:332022/02/14 財經 陸外交部：陸駐烏克蘭使領館目前正常工作 16:522022/02/14 兩岸 避戰！駐英大使曝烏克蘭恐向俄勒索大讓步 總統秒打臉 14:582022/02/14 國際 《國際經濟》通膨起、短債飆 美經濟衰退警訊響起(2-1) 08:352022/02/14 財經 俄將出兵烏克蘭 教育部：我12位在烏留學生尚未有人表示返台意願 17:042022/02/14 生活 阻戰！美、法熱線普丁 德本周訪烏、俄 04:102022/02/14 財經要聞 《日股》日經害怕打仗 創3周最大跌幅 15:232022/02/14 財經 全球基建商機爆發 2022重頭戲 04:102022/02/14 投資理財 烏克蘭危機 我外交部籲國人盡速撤離 04:102022/02/14 話題觀察 李淳：台加入CPTPP 日本相挺成關鍵 04:102022/02/14 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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