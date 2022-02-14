富邦金控2022年1月自結稅後淨利227.63億元，較2021年同期成長12.5％，每股稅後盈餘（EPS）為1.93元。受惠子公司人壽及產險成長動能強勁，富邦金控本月稅後淨利創下單月歷史新高，同時也也居各金控之冠。子公司富邦人壽、富邦產險稅後淨利亦雙雙創下單月歷史新高。富邦金控1月底淨值約8845億元，普通股每股淨值66.81元。截至1月31日，富邦金控已取得日盛金控58.54％股權，而富邦金於1月認列日盛金投資收益1.55億元。