富邦金控元月獲利摘冠創單月新高 EPS 1.93元 17:392022/02/14 工商 陳欣文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控2022年1月自結稅後淨利227.63億元，較2021年同期成長12.5％，每股稅後盈餘（EPS）為1.93元。受惠子公司人壽及產險成長動能強勁，富邦金控本月稅後淨利創下單月歷史新高，同時也也居各金控之冠。子公司富邦人壽、富邦產險稅後淨利亦雙雙創下單月歷史新高。富邦金控1月底淨值約8845億元，普通股每股淨值66.81元。截至1月31日，富邦金控已取得日盛金控58.54％股權，而富邦金於1月認列日盛金投資收益1.55億元。 穩懋 去年EPS達12.9元 穩懋去年EPS 12.9元 估Q1營收季減2成 #富邦金 #日盛金 #富邦金控 #EPS #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國產處分高雄土地已入帳 貢獻EPS 1.37元 09:512022/02/14 財經 光寶去年EPS 6.01元 創歷史新高 16:392022/02/14 財經 第一金1月稅後淨利15.03億元 EPS 0.12元 21:102022/02/11 財經 《半導體》精材去年EPS升至6.92元 擬配息3元、5月26日股東會 08:522022/02/11 財經 美道瓊再洩千點 台股4大利空尬6利基曝 14:092022/02/13 財經 合庫金控1月稅後淨利14.68億元 EPS為0.10元 21:532022/02/11 財經 開發金控元月稅後獲利33.85億 EPS 0.2元 17:202022/02/11 財經 兆豐金控1月稅後淨利14.13億元 EPS為0.1元 21:402022/02/11 財經 華南金控1月稅後淨利11.59億元 EPS為0.09元 21:192022/02/11 財經 鈺邦配息2元 隱含殖利率3.41％ 04:102022/02/11 證券．權證 上月業績未向疫情低頭 長榮航持續高飛 年增逾59％ 04:102022/02/12 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。