指揮中心14日公布4例本土病例，包含1例苗栗個案與3例高雄感染源待釐清個案，指揮官陳時中指出，整體疫情在台灣穩定可控，並且宣布邊境鬆綁3方向以及相關配套措施，盼在三月中以前能實施。

他指出，規劃將縮短居家檢疫天數為10天，並且可選擇在自宅一人一戶或是防疫旅館完成檢疫，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理，惟一人一室先暫緩；其中指揮中心規劃在入境、檢疫期滿（第10天）做PCR檢測，並搭配使用4次家用快篩。

再者，指揮中心亦公布放寬商務人士入境許可條件，並比照國人縮短檢疫日期至10日。陳時中表示，如何放寬商務人士則由經濟部研擬，也希望交通部跟旅館業者積極準備，如其他國家在防疫旅館檢疫期間內能夠在旅館內有開會、商務活動，我國可以參考國賓來訪時的形式，有不同通道、相隔距離遠等，讓商務客在隔離完就可接續相關參訪的行程、縮短整體需要時間。

他也強調，經濟部規劃具有必要性、不可取代性、急迫性者的經濟泡泡並沒有取消，仍可透過專案申請，此次放寬商務客入境條件，是針對原先不能入境的商務人士。

目前我國第三劑追加劑疫苗覆蓋率為29.56％，陳時中指出，檢疫措施開放將視本土疫情狀況，第三劑涵蓋率是否達成50％，以及相關配套措施是否整備完成，希望三月中以前能開始實行。

至於觀光業開放，他表示，觀光業的開放會在商務客之後，觀光業復甦需要時間準備，目前為準備期，旅行業者若需要可以定期討論，開放時間仍未定。

觀光局長張錫聰14日也表示，觀光局對於跨境旅遊做了很多準備，有開放國際旅客來台準備小組，也研擬開放國際旅客來台準備的建議，包含分階段、有條件的措施供指揮中心參考。