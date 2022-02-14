遠傳（4904）14日公布1月自結合併營收80.41億元，受惠於春節前銷售旺季帶動手機熱賣、吸引用戶升級5G，再加上資通訊業務持續成長和遠傳friDay購物等新經濟營收挹注，年成長率達8.4％。合併EBITDA為25.30億元，年成長率高達11.9％，稅後淨利7.67億元。1月份單月每股盈餘（EPS）0.24元，年成長率高達27.3％。

遠傳表示，一月份的月租型用戶數、總用戶數均呈正成長，客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User ARPU）持續領先同業，締造連續11個月正成長。

遠傳持續深耕5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力，1月份新經濟營收延續強勁成長動能，較去年同期成長35％，其中資通訊業務營收年成長幅度達51％。主要受惠於雲端服務營收年成長率達79％、物聯網專案收入年成長率達63％。

遠傳加速5G滲透普及與創新應用，與國史館合作，透過5G打造沉浸式劇場體驗，為藝文產業注入科技動能；並攜手微軟、高雄市府，打造「跑跑小快車資訊加值服務」，運用遠傳世界第一的5G網路、搭載微軟Surface Go行動學習載具、HoloLens混合實境，提升教育數位轉型的成效。此外，遠傳5G遠距診療榮獲「國家醫療品質獎」，由蔡總統親授獎章，預計今年遠傳建置的5G遠距診療服務將遍及14個縣市、50個鄉鎮。