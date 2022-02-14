新一年的開始，又是各手機品牌陸續推出首波旗艦機的時候，在上周發表的三星Galaxy S22系列，昨（14日）就已經率先公布台灣的售價及開賣日期，此次不僅延續了S系列的強大攝影功能，更加入了Note系列的S Pen功能，希望吸引一眾Noter使用者回歸，而OPPO也發表了全新的Reno 7系列，主打人像模式再升級以打造類單眼級的攝影效果，兩品牌的新機售價均帶來競爭性的降價策略，希望再搶一波旗艦高階市場。

Galaxy S22系列體現了三星永續發展願景「Galaxy for the Planet」，以回收海洋廢塑料作為手機材質，並特別開發出以漁網回收與再製的手機元件之餘，台灣三星另同步推出豐富的個性化配件。（三星提供）

三星全新的Galaxy S22系列此次推出了S22 Ultra、S22+及S22 3款新機，當中S22 Ultra更是加入了Note系列的S Pen功能，讓一眾消費者期待不已，而在規格上，今年雖未推出16GB＋512GB版本及1TB容量版本，但整體價格平均均調降了1000元，三星表示規格的調整均因應市場需求，在去年台灣整體智慧型手機市場銷量雖有下降，但銷售額卻成長7%以上，反映消費者購買手機時開始往中、高階發展，對於全新的S22系列期待銷售最少將達上代的1.2倍，整體手機銷售可達雙位數的正成長；全系列預計3月4日正式在台上市，今（15日）起至28日開放預購，再享Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機、矽膠薄型背蓋、聯名指環帶驚喜包預購禮，於指定通路預購更享3月2日起的優先領貨權及限定優惠。

三星全新Galaxy S22 Ultra定價3萬8900元起（左起）、Galaxy S22+定價為2萬9900元起、Galaxy S22定價為2萬4900元起；28日開放預購享預購禮，3月4日正式在台上市。（石智中攝）

OPPO Reno7 系列系列帶來全新升級的內建25段可調節光圈，並在「人像模式」中加入了光斑人像功能。（OPPO提供）

至於OPPO全新的Reno 7及Reno 7 Pro，就主打了前後鏡頭均能以AI優化錄影功能，前鏡頭搭載DOL HDR技術以外，拍攝逆光場景時更能捕捉細節及明亮影像，而Reno 7 Pro前鏡頭更擁有IMX709感光元件，能顯著提升60%的進光量，主鏡頭也搭載旗艦級Sony IMX766感光元件，在夜景或低光源環境拍攝時，對焦更精準、影像呈現效果更加清晰自然，另Reno 7也提升至8GB／256GB版本，售價同樣不升反降；全系列預計19日起正式上市，18日前在各指定通路預購即贈限定預購禮，再抽OPPO VOOC閃充行動電源230W黑色及OPPO Watch Free。