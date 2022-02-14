光寶科(2301)持續強化核心事業，並選擇投入未來家庭能源管理的「微電網市場」，光寶科總經理邱森彬表示，雲端電源及光電產品將是今年、甚至是未來3年最重要的兩個成長引擎，今年營收可望逐季成長，營業毛利成長幅度有機會優於去年，公司目標是2023年營收突破2000億元，合併毛利率約20%，營業淨利率逾10%。

光寶科今天舉行線上法說會，邱森彬表示，儘管2021年供應鏈上出現很多挑戰，如：缺工、缺料、人工及材料價格上漲等，光寶科整體營收已回到正向成長，不含已處分SSD/閎暉等事業，年成長率達10%，由於毛利相對好的光電半導體及雲端運算的電源產品讓產品組合更健康，帶動2021年獲利創下歷史新高。

展望今年，邱森彬表示，雲端電源及光電產品是今年、甚至未來3年最重要兩個成長引擎，因為過去幾年所開發的新產品與新客戶逐步進入大量出貨階段，可望穩定提升市佔率，預期營收將有兩位數以上成長，其中雲端電源部分，新產品PSU+電源管理系統是我們的優勢，過去只有一個客人，去年突破取得北美一個大客戶訂單，由於新客戶加入，雲端電源市佔率可望從去年約20%多大幅提升，公司以市佔50%為追求目標。

去年光寶科整體研發費用由2020年的3.2%提高至2021年的3.7%，邱森彬指出，公司研發費用將擴大至4.5%，投資以光電半導體、雲端運算、5G/AIoT及車用電子等產品為主，除了硬體設備開發，還會投入多在軟體功能開發，研發產品不再依客戶需求而提供產品設計及製造服務，更多是依市場未來的需求，透過光寶自主研發，提供市場系統性的解決方案，過去兩年，我們陸續完成與客戶認證的工作，預期今年5G/AIOT及車用電子等產品也會有超過兩位數的成長。

在車用部分，邱森彬表示，去年車用產品佔比不到10%，希望今年接近10%，EV經過幾年努力，產品組合更完善，相對過去可望有超過2倍以上的成長。

去年半導體等原物料缺料及價格上漲，對公司毛利率造成影響，邱森彬認為，原物料價格已到最高點，上漲空間不大，雖然半導體部分因車用需求還是在增長比較難預估，但下半年可望紓解，邱森彬指出，今年材料應該不會像去年有那麼大的漲價幅度，材料成本上漲壓力不會太大，今年重點在於產品更有競爭力成本更優化。

針對ESG部分，光寶結合本業，正積極運用光及電的核心技術，選擇投入未來家庭能源管理的「微電網市場」，邱森彬表示，未來能源管理朝向多元化，電力提供不會單從電力公司，也有綠能、風能、太陽能等，這些能源都是不穩定狀態，產生能源同時必須有儲能技術，包括：儲能產品及系統端管理產品，是公司微電網的重點，希望能讓家庭能源使用更有效率，為營運開闢全新的未來成長曲線。