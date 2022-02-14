台灣線上零售業龍頭富邦媒momo(8454)111年1月合併營業收入為84.2億元，年增約24.7%，續創歷年同月新高。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠農曆春節的置辦商機，從年菜、伴手禮、保健禮盒、開運商品皆有亮眼的銷售表現。保暖材質石墨烯自去年底爆紅，其相關服飾、寢具買氣夯，為保暖商機加足馬力，加上7年級生共同的回憶美少女戰士月光權杖化身悠遊卡，為1月最具話題的發燒商品，momo多元商品選擇，帶動1月合併營收達84.2億元，年增約24.7%，續創歷史同月新高。

就各業務來看，網路購物營收較去年同期成長28%，亦創歷年同月新高，業績佔比持續超過9成；行動購物業績較去年同期成長32%，在網購業績佔比近8成。

為提供消費者更隨心、便利的購物體驗，momo推出「結帳服務進化版功能」，除了讓消費者可自由勾選購物車中商品結帳，亦可選擇一次訂單全結。

富邦媒momo會員服務也持續升級，momo幣擴大使用情境，兌換觸角再延伸跨足至「電信帳單線上折抵」服務，凡將momo會員帳號與台灣大用戶帳號進行綁定，momo會員即可於電信費繳款時選擇使用momo幣折抵帳單金額，momo幣1元可折抵1元電信帳單費用，最高能折抵200元；momo富邦聯名信用卡「最高10% momo幣回饋無上限」權益再展延，至6/30於momo購物網結帳刷momo卡，將持續享有筆筆5% momo幣回饋、下單指定千大品牌商品最高10% momo幣回饋無上限優惠，讓消費者買越多賺越多。

momo也積極響應財政部推動發票雲端化，推出「中獎發票超商列印」透過自動中獎通知、超商列印發票等服務，讓消費者兌獎作業更便利即時。