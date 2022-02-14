台北市長柯文哲今宣布，15日起台北市「微解封」，對於電影院影廳內飲食規範，柯文哲表示，戲院原則上先開放飲食，就比照餐廳，至少戲院不會起來敬酒、跑來跑去，戲院裡面吃飯視為餐廳，明天起就開放戲院裡面坐著吃飯。