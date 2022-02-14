電影院不會敬酒跑來跑去 柯文哲：視為餐廳開放飲食 17:482022/02/14 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今宣布，15日起台北市「微解封」。（北市府提供／楊亞璇台北報導） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲今宣布，15日起台北市「微解封」，對於電影院影廳內飲食規範，柯文哲表示，戲院原則上先開放飲食，就比照餐廳，至少戲院不會起來敬酒、跑來跑去，戲院裡面吃飯視為餐廳，明天起就開放戲院裡面坐著吃飯。 春節餐廳人多 花蓮男持偽鈔埋單 當場遭識破被逮 百貨網羅情人節約會餐廳 高樓層坐擁浪漫夜景 #新冠肺炎 #台灣 #戲院 #餐廳 #電影院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國連鎖墨西哥餐廳Chipotle再次漲價 21:292022/02/09 財經 宅食情人大餐選擇多 晶華酒店這廂有禮了 09:422022/02/10 生活 連假結束 觀光飯店再陷集體焦慮 04:102022/02/08 財經要聞 彭佳慧登衛武營 羅大佑給幾霸分 04:102022/02/14 娛樂新聞 迎接開學 蔡炳坤：1人確診全校停課採線上教學 10:552022/02/10 生活 收藏家割愛 萬國戲院開幕「祝客滿」老匾額回家了 15:522022/02/11 生活 圓台灣和牛夢！源興牛火鍋上桌饕客喊讚 17:082022/02/13 生活 儀式感爆棚！韓國爆告白心機必選「這天」... 榮登全天下最浪漫的人 14:352022/02/11 生活 大林萬國戲院 祝客滿匾額回家了 04:102022/02/12 地方新聞 「自家隔離遭拒」他花萬元住防疫旅館 新竹市衛生局回應了 18:192022/02/13 生活 北市15日起微解封 恢復電影院內用、社教機構取消人數限制 16:142022/02/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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