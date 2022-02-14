「故宮魔幻山水歷險」首次離開台北，選到屏東展覽，促成展出的立委周春米14日到場會勘，力求展出完美呈現。（林和生攝）

由故宮博物院策畫的「故宮魔幻山水歷險」首次離開台北，選到屏東展覽，適逢屏菸1936文化基地開館，順勢成為展場首場重頭戲，促成展演南下的立委周春米14日先至場館會勘，盼求軟硬體一次到位，讓展出完美呈現。

故宮博物院數位資訊室專門委員陳中禹指出，距離上次故宮至屏東展演已是6年前的郎世寧特展，而此次「故宮魔幻山水歷險」去年4月第一次在故宮展出，無奈5月便遇上疫情，展出1個月便草草結束，相隔近1年原汁原味在屏東呈現，目前投影儀器皆已到位，正在做最後微調。

特展共有2層樓、4個展區，主題分別是舞蝶香徑、幻想古水族、寰宇歷遊及富春印象；透過多樣科技如互動牆、投影及光影藝術、環形、互動及沉浸式劇場、8K影片等方式，在民眾面前呈現。

陳中禹說，舞蝶香徑取自宋徽宗《詩帖》的意象，結合《清余省百蝶圖》，透過動態光影、投影，讓觀眾化身蝴蝶融入百蝶紛飛的意境；其次是幻想古水族，利用體感偵測器材，打造和海底古生物互動弧牆空間。

寰宇歷遊同樣建置互動劇場並播放《谿山行旅圖》、《早春圖》解說影片，更重要的是還有立體布偶打卡點；最後，富春印象是以高知名度的《富春山居圖》為基底，打造沉浸式劇場，像是跨時空徜徉於歷史場景中。

15日正式啟動試營運，周春米在會勘結束後表示，確保首次來屏東的「魔幻山水數位特展」能夠完美呈現，因此根據會勘後意見，以試營運後民眾回饋和現場反應，隨時修正改善，盼在2月底正式開展後能讓民眾耳目一新。