桃園市消防局第一大隊中路分隊隊員張禮聿，自小就是游泳校隊，身材佳、顏值高，神似「國民渣男」鳳小岳。(中路分隊提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局第一大隊中路分隊隊員張禮聿，從小就是游泳隊，一路保送上文化大學體育系，因在澎湖擔任消防替代役時，靠著救生員專業將OHCA患者從鬼門關前救回，熱血沸騰，退伍後毅然決然報考消防，今年初分發至中路分隊，希望以自身水域救援專業，朝急流救援教官目標邁進。

30歲的張禮聿178公分、74公斤，身材佳、顏值高，不但有8塊深邃的冰塊腹肌，外型也酷似《華燈初上》的「國民渣男」鳳小岳，但他更厲害的是遙遙領先同梯的過人體力，讓戰術體能教官也都直讚：「這個完全沒問題！」張禮聿靦腆笑說是源自小學開始的扎實訓練。

張禮聿國小開始就是游泳隊，屢屢在市賽奪冠，一路保送上文化大學體育系，笑言就學期間6點就要到校，每天早晚就是游4000至6000公尺，寒流來襲、水溫僅10餘度仍不間斷，一度游到厭世，上大學後對未來也感到迷惘，家人認為他生性愛幫助人，且體能佳，建議報考消防，他選擇當消防替代役體驗，甚至以前幾名佳績離開舒適圈、到澎湖服務，一次出勤透過持續不間斷CPR，將養老院的老奶奶從鬼門關前救回，讓他非常振奮，退伍後毅然決然報考消防。

張禮聿不諱言，10年的游泳教練經驗，1個暑假就能入帳20萬，但救人一命的成就感更甚賺錢，他訓練期間發現桃園消防局創全台之先推動「戰術體能」訓練，和救災救護實務相近，因此大學畢業後選擇到桃園服務，希望持續精進體力和肌力，未來會以水域救援專業為目標，將自己的游泳專長發揮到實際的救援任務中，並朝著急流救援教官的目標前進。

中路消防隊分隊長許翠珊表示，中路分隊今年初一口氣補進了五位消防生力軍，其中張禮聿工作認真、積極學習各項消防戰技體能，因體育相關背景，讓他對消防工作更快上手，期待他未來在水域搜救方面發揮所長。