性格開朗、健談的永慶房屋經紀人黃詩傑，過去曾有4年的軍職經驗，在軍中的訓練讓他培養了自律、榮譽心及高度專注的性格，詩傑分享：「當初收到兵單進入軍中，發現職業軍人收入穩定又能晉升，加上我體能良好，因此決定挑戰自我。」詩傑成為陸軍特種作戰指揮部的一分子，工作內容經常需執行反潛空降、反恐訓練等重大任務，甚至還有專業的格鬥、狙擊槍訓練，培養了詩傑對每件事都高度專注的習慣。

印象深刻曾經因為對自要求高，為了達成所設定的目標，在徵得長官同意後，每天早上提早2個小時起床訓練體能，就算休假也固定自我訓練，在軍中4年的鍛鍊讓詩傑成為一位更有責任心、自律的人。

軍人轉換跑道挑戰房仲 師徒制+團隊合作帶來無限感動

屆退時期的詩傑，在求職過程中曾擔心專業與職場無法銜接，收入落差會太大不適應，但喜歡嘗試不同領域工作的詩傑決定接受更多的新挑戰，並希望把軍中所學發揮在不同的領域！因為喜歡與人互動，因此鎖定業務性質的工作，正好看到永慶提供新人前九個月每月五萬收入保證，讓詩傑無後顧之憂的挑戰房仲經紀人工作，給自己一個新的機會轉換跑道，開創新人生！

加入永慶房屋後，本就具有高度榮譽心、競爭心的黃詩傑笑著說：「我原以為業務工作都是自己忙自己的、要獨自去開發客戶，同事之間交流也不多，但沒想到永慶有師徒制，每一位新人都有專屬的一對一師父指導，加上提倡團隊合作的工作模式，不需要單打獨鬥，背後有學長姊、店長的指導，新人也可以快速上手，我加入永慶第一個月就達成第一筆成交，當時我還是房仲新人，因為有店長、學長姊的協助才圓滿成交，這帶給我很大的感動，來到永慶後不只收入相對提升，搭配獎金制度，努力付出與收穫可以成正比，更重要的是結識了一群共同努力的夥伴，在這裡也遇到許多曾是軍職的學長姊，大家在永慶的成績都相當優異！」

永慶房屋提倡團隊合作共戰制度，讓房仲新鮮人也能快速上手，不需要單打獨鬥。(圖/永慶房屋提供)

成為客戶最信任的房仲經紀人 持續精進為自己贏得榮譽

在軍中培養的自律、專注的特質充分展現在永慶經紀人的工作上，每一件工作事項無論大小，詩傑都會全神貫注地做到最好，堅信付出多少得到多少，持續耕耘必有收穫。這些特質成為他轉職到永慶房屋的強大養分，入行還不到一年時間已拿下多次新人王等獎項，為自己開創全新的未來。

詩傑更分享到，因為在軍隊中十分重視榮譽感，也造就自己重視榮譽的個性，看見學長姊憑藉著專業且細心的服務，獲得客戶的信任與讚賞，並成功替客戶圓滿成家，我認為這是一件高度榮譽感且有成就感的事情！我也想成為客戶信任的對象，因此服務每一位客戶，都會專注傾聽需求，不斷優化服務技巧，把關好每一次的交易安全，替更多的客戶圓滿成家，並跟上學長姊的腳步，在永慶達成自己的目標與夢想。