B.T.O.D於日前至彰化師範大學體育館演出。（寬寬整合行銷提供）

男團B.T.O.D日前至彰化師範大學體育館，為中纖女排獻上開場演出，此番演出是B.T.O.D首次與排球賽事合作，更是主唱張龍，於膝蓋進行手術之後，首次公開登場演出。為了這次的表演，主唱張龍與公司進行了多次討論，張龍表示：「其實在討論過程中很掙扎，想要把最好的狀態展現給現場的觀眾與粉絲，但是還是很害怕讓腳落地，而且不想拖累團員，心急之下有點排斥，跟公司產生了衝突。」張龍對於手術後能與團員一起表演十分珍惜。

回憶起表演當天熱情的氣氛，張龍笑著說：「我還是很想跳舞，聽到音樂的瞬間，還是壓抑不住自己的舞魂，身體能動的地方都跟著動起來了！」B.T.O.D的其他團員對於這次張龍的術後復出也表示很雀躍，「之前都是在直播裡面跟張龍合體，總覺得少了什麼，很開心他回來了，不管用什麼方式，B.T.O.D能夠一起表演，就是最開心的」。

B.T.O.D這次在前往彰化演出前，發生了不可預料的小插曲，公司的電梯壞掉，導致B.T.O.D的表演服被困在公司，一下子陷入了尷尬的窘境。幸好當天團員們大多數都身著黑色的衣服，團長淋雨說：「還好我、子賢、淇揚三個人都穿黑色，還算有默契，等修電梯的時候，我們同時看著張龍，他是唯一穿藍色的人，最後決定緊急到服裝店幫張龍買黑色的演出服，能夠在演出的地方穿自己的私服，也是很有趣的經驗。」其他團員也表示，這次也算是考驗自己的衣品，沒有被球迷發現是私服，看起來是都有過關。