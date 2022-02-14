林瑞陽與張庭夫妻因為涉嫌違法傳銷，遭到大陸相關單位調查，還傳出6億元人民幣（約26億台幣）資金遭凍結，形同被「封殺」；但張庭近日卻被直擊現身直播間，被網友傻眼狂酸「想賺錢想瘋了」。如今又被眼尖的大陸媒體發現，兩人今(14)日又成立了新公司，資本額達1.3億台幣，名叫「一生二」，還選在「西洋情人節」這天，再度引發網友熱議。

曾被封為「台灣第一小生」的林瑞陽與老婆張庭在大陸身價不菲，兩人多年來經營保養品微商事業有成，卻在去(2021)年底爆出美容相關事業涉及傳銷，被控涉傳銷賺取暴利案，遭到官方凍結約6億元人民幣資金，夫妻倆多個社群帳號也遭到禁言。不過，林瑞陽、張庭夫妻倆如今似乎已經「全身而退」，並在今日(2月14日「西洋情人節」)成立新公司，資本額高達3,000萬元人民幣（約合1億3,332萬元台幣）。

據大陸《鳳凰網》報導，透過《天眼查》App顯示，林瑞陽夫妻成立的新公司命名為「上海一生二科技有限公司」，董事長為林瑞陽（本名林吉榮），法定代表人為「齊冬飛」，經營範圍包括從事資訊科技、電腦、網路科技領域內的技術開發，以及組織文化藝術交流活動等。

林瑞陽與張庭情人節這天成立新公司。（ 圖／擷自鳳凰網娛樂微博）

股東訊息顯示，該公司（「一生二」）由上海庭然科技發展有限公司持股約55.7087%，上海上陽投資管理諮詢有限公司持股約44.2812%，而這兩家公司則分別有張淑琴（張庭本名）和林吉榮（林瑞陽）出任董事；外界揣測，這波操作「借殼上市」東山再起的意味濃厚。

網友見到林瑞陽與張庭夫妻倆成立新公司，則酸：「說白了還是走裂變推銷的套路唄」、「補了那麼多稅依然很有錢」、「一生二，二生四，生生相惜，星星之火可以燎原」、「這麼快就沒事了」、「一生二，二生三，三生萬物，生生不息真牛逼」、「這麼快就投資成立新公司了，有錢就是好。」。