南投縣中小學校長會議，以「敦品勵學，適性揚才─推動雙語教學、創新實驗課程」為主題；縣長林明溱為馬惠娣等9位「師傅校長」授證，並頒獎表揚獲海洋教育教案特優的旭光高中等9所學校，同時拜託所有校長，用愛心領導教學團隊，關懷鼓勵所有孩子學習成長。

中小學校長會議由名間國小承辦，教育處長陸正威、副處長王淑玲及全縣185所高中職、國中及國小校長齊聚一堂，研討教育政策理念、分享學校實務及相關校園業務；縣長祕書林儒暘、縣議員張嘉哲都與會。

林明溱指出，他在南投縣政府主政近8年，堅持供應全縣免費學生午餐，今年再加碼提高午餐單價到45元，並率先提議爭取教室裝設冷氣，對於教育投資花錢不手軟，希望校長們把握年底他卸任前的機會，校園建設有需要就直接提報，他一定會全力協助；特別要拜託校長們，不放棄任何一個孩子，務必想方設法讓學習落後的孩子，重拾自信與學習興趣，不要打罵，用愛心關懷陪伴每個孩子學習成長。

師傅校長授證名單，包括馬惠娣、黃美玲、鍾美月、簡秀鶴、張月玲、吳碧霞、楊常婉、張振肇及陳麗惠校長。

獲獎學校名單如下，海洋教育保護海洋教案徵選特優旭光高中；海洋教育創新教學優質團隊選拔佳作福龜國小；戶外教育優質課程模組與創新教學案例徵選優等溪南國小、佳作東埔國小、育樂國小、福龜國小；教育部品德教育特色學校前山國小；南投縣國民中小學特殊教育評鑑優等大成國中、延平國小。