有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇，1月初在高雄博愛蕙馨醫院生下女兒，今年過年她就在臉書po出全家福向大家拜年，並在年後與網友Q&A，有網友稱讚她產後身材變更好，著實讓人驚艷。對此，李明璇表示，產後2周就能穿回以前的褲子，目前距離產前44公斤的身材還有5公斤要減，但會順其自然。

有國民黨「最美發言人」李明璇，產後2周身材神恢復。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

剛成為新手媽媽的李明璇，除夕（1月31日）透過臉書拜年，並貼出全家福，和老公一起抱著女兒「小愛比」，並訴說照顧女兒的酸甜苦辣。

而近日因「5年前照片挑戰」正夯，也讓不少政治人物PO出多年前舊照，李明璇也跟上時事熱潮，在IG限動貼出5年前照片及回覆網友的提問，有人好奇她產後花了多少時間復原？她表示自己生產後2小時下床上廁所，有種全身骨頭快散掉的感覺，花了3天才恢復元氣，身材則是2周後可以穿下以前的褲子。「我沒有給自己任何壓力，就是輕鬆能瘦回去以前的44kg最好，沒有也沒關係，當作是生孩子的紀念品囉...」。

對此，有網友表示「小愛比太可愛了」、「小寶寶好漂亮喔」、「可愛寶寶像爸爸」、「情人節快樂」、「真是好漂亮的寶寶，果然有優良基因」。