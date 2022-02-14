證交所表示，近年來，投資人結構年輕化，為幫助年輕族群建立正確投資理財觀念及認識投資相關風險，響應金管會強化年輕人投資教育，證交所積極辦理投資人教育推廣及投資風險控管宣導。新春新氣象，今年規劃辦理「掌握財富，從認識風險開始-年輕人投資風險宣導」系列活動，冀望透過多元化的宣導，協助年輕人在投資路上能成為一個踏實而快樂的投資人。

金管會召開新春記者會時，主委黃天牧表示，這幾年市場資金寬鬆，利率處於低檔，台股很好，上市櫃公司營收較去年成長16％，這是資金充裕及基本面良好所造就。台灣資本市場在過去兩、三年，投資人結構調整，年輕人在股市開戶人數節節上升，全世界投資人結構也趨年輕化，新的一年預期資金動能持續，但有美國升息、國際政經情勢、及疫情變化等三大風險，天下沒有絕對的「順風順水」，要做好承擔風險的準備。

證交所響應黃天牧呼籲，今（111）年持續積極辦理年輕人投資風險宣導活動，鎖定30歲以下的年輕族群為宣導對象，期望宣導實用的投資知識，及提醒年輕族群重視投資的「紀律」與「耐性」。為協助年輕族群建立投資紀律及加強風險意識，規劃以網路宣導方式進行，設置「投資風險網路宣導專區」，內容涵蓋金融理財知識與投資風險資訊。

同時，分階段推出名人訪談短片，以多元拍攝手法，適時導入年輕人投資風險控管、慎防投資詐騙訊息、認識虛擬貨幣交易風險等議題，針對初入股市年輕人的需求，提供良善的投資建議及經驗分享。

證交所進一步說，為強化金融教育知識宣導，規劃與財經名人合作製作宣導影片，拍攝不同主題影片，邀請名人分享投資理財風險相關宣導內容，透過輕鬆的訪談內容，提供年輕族群易懂的基礎投資理財專業知識。

此外，也同時運用網路廣告投放、網路新聞置入、社群口碑行銷等管道來觸及年輕人，吸引其觀看影片，再導引連結至網路宣導專區點選查詢學習，多管道的推廣宣導，期能讓年輕族群對投資理財交易風險有更全面的認識與掌握。

證交所近年努力不懈對年輕人宣導投資風險與理財觀念，110年證交所攜手櫃檯買賣中心和期貨交易所設置專屬網路專區，推出知名財經網紅影片、街訪問答影片、實境置入型宣導影片等不同風格之宣導短片，成功吸引年輕人的目光，整體曝光量高達1168萬人次。