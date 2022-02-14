從落後到領先17分再到被對手追近只剩3分領先，永仁高中度過了有如雲霄飛車般的一戰，所幸最後有守住南山高中的追擊，76比73收下110學年度HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強複賽2連勝。

永仁首節15比22落後南山，不過第2節開始反攻，帶著1分超前進入下半場，第3節一度將領先優勢擴大到17分，但南山奮力追分，第4節尾聲將差距縮小到個位數。賽後永仁教頭時超傑表示，比賽接近尾聲時不能認為贏了就鬆懈精神，對手絕對有能力投進關鍵分，讓比賽再度出現變數，他也提到，先發主力張聿敏因為過早4犯，在場上為了避免畢業變成只攻不守，但至少對位、籃板應該要做到。

儘管面臨犯規麻煩，張聿敏還是繳出15分、19籃板「雙十」數據，邱群琋17分、8助攻，邱敬恩25分、10籃板，對於邱敬恩的表現，時超傑讓維她經過U19培訓隊洗禮成長相當多，只是比賽尾聲籃下出現空擋卻兩次放槍，也展現出高中球員的穩定性還待加強，而她本戰出賽將近40分鐘，後面可能體能也有點影響，導致有點放空，8強賽許多比賽都很關鍵，必須盡可能拿下勝利，就算要比較對戰也比較有優勢。

對於本戰表現，邱敬恩認為籃下空擋放空很不應該，自己應該要積極點，而球隊從落後到領先17分，然後又被追近，主要是防守出問題、三分漏太多，進攻範圍又太小，目前球隊就把這個當成助力，並提醒自己每場比賽結束後隔天都是新的開始，要再重新上緊發條應戰。

南山決勝節的追分能力，展現不輕言放棄的韌性，可惜最後進攻沒能放進分數、和勝利擦身而過，全隊以劉芳瑜22分最高，江昀蓁、林紜葶各進帳12分、11分。