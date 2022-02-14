林姓男子2020年底在感化教育期間，因細故與同寢室的陳姓少年發生口角，竟夥同另外11名院生圍毆陳男，陳男不但被打到全身傷痕累累，甚至2門牙斷裂，桃園地檢署依傷害罪嫌起訴林男等6人，其餘6人則另案偵辦或於少年法庭審理中。校方事後已懲處相關管理疏失人員，並由輔導老師介入勸導教育當事學生。

現年21歲的林姓男子，2020年12月間在法務部矯正署誠正中學桃園分院（現更名為敦品中學）接受感化教育，同月6日，林男疑因不滿同寢室的陳姓少年，在晚上就寢前靜默時間未遵守靜默規定，他出言糾正後，雙方發生口角糾紛，林男隨即夥同21歲趙男和游男、20歲張男、19歲郭男和徐男，以及另6名少年共12人徒手圍毆、教訓陳男。

陳男勢單力薄，無法招架，被打到滿頭包，院方發現連忙將一行人架開，並把陳男送醫治療，陳男雖沒有生命危險，但已傷痕累累，不但右額擦撞傷、右眼瘀傷、左腰挫瘀傷、左腹瘀傷，2顆下門牙也遭打斷剩半根，陳父憤而提告。

林男等人偵訊時坦承不諱，與陳男證述相符，且有誠正中學桃園分校學生懲罰報表、監視器畫面、學生戒送外醫診療、少輔院新收學生內外傷等紀錄，桃檢依傷害罪嫌起訴其中林、張、趙、郭、徐、游男，其餘6人另案偵辦或於少年法庭審理中。