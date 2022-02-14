來自臺灣的浩宇生醫所研發之「聚焦式導航超音波系統」，日前與全球醫藥巨擘亞培(Abbott)及 Spark Medical Inc.(市值44億美元)，一起入圍2022愛迪生獎(Edison Award)，將於4月於美國羅里達州揭曉，角逐在科學與醫藥(Science & Medical)領域中之門診治療(Outpatient Treatment)項目中的金、銀、銅牌獎。

浩宇是健亞的轉投資公司，此次能與世界一流公司比肩競逐，突顯臺灣的新創能量再次讓世界看見。

愛迪生獎是美國電機電子工程師學會於1987年設立，為了表彰在電機、電子工程及技術領域具有創新、卓越成就的公司或研究機構；堪稱為「創新界的奧斯卡」。蘋果公司(創始人賈伯斯)、特斯拉公司(創始人馬斯克)與寶潔公司(創始人雷夫利)曾獲得該獎。

浩宇（NaviFUS Corp.)專注於兩大核心技術平台「聚焦式超音波系統」與「治療導引輔助系統」之開發，主要目的是解決臨床上藥物無法通過「血腦屏障」，治療腦部疾病的困境。藉由聚焦超音波「非侵入方式」，輔以「精準導航」的血腦屏障開啟或是神經調控，進而提升相關藥物在腦部疾病的療效與安全，甚或直接調控影響病灶，達到治療效果。

根據Nature Reviews Neurology(Impact Factor 43)於2021年發表的評估報告，當今世界上以聚焦超音波治療腦疾的頂尖三家公司為以色列的Insightec(2018年獲得愛迪生獎的金牌獎，市值約15億美元)，法國的Carthera與臺灣的浩宇生醫。

想要贏得愛迪生獎，需要在概念(Concept)、價值(Value)、執行/轉譯(Delivery)與影響力(Impact)的四個層面受到評選團的肯定。浩宇已於去年在Science Advance 2021年首次使用於復發型腦癌(rGBM)六位病人的臨床報告，證明了血腦屏障精準且安全的被打開與關閉。而Epilepsia 2022年發表的首次使用在六位難治性癲癇病人的臨床報告，初步顯示安全與療效均符合預期。

目前浩宇生醫已順利展開復發型腦癌臨床II期(NCT04446416)搭配大分子Bevacizumab的穿透血腦屏障的試驗，評估其安全與療效;在難治性癲癇的臨床II期(NCT04999046)也已順利啟動收案，將在病人上觀察優化治療條件後的效果，預計今年底上述兩個重要II期臨床療效試驗會有初步結果。