落實職場性別平等是社會進步的象徵，2021年臺灣性別圖像表現，位居全球第六名更是亞洲之冠，元大金控走在這股浪潮前端，長期落實性別友善職場，今年再獲國際肯定，入選「2022彭博性別平等指數」（Bloomberg Gender-Equality Index GEI）。元大金連續三年入選彭博性別平等指數，各構面績效較前兩年大幅提升，其中「性騷擾政策」構面更是連續三年獲得滿分。

彭博性別平等指數每年從全球選出高度落實性別平等的標竿企業，以五個評分構面衡量全球各領域企業在性別平等重視的程度，包含女性領導人及人才庫(Female Leadership & Talent Pipeline)、同工同酬(Equal Pay & Gender Pay Parity)、包容性文化(Inclusive Culture)、性騷擾政策(Anti-Sexual Harassment Policies)、女性品牌價值(Pro-Women Brand)，今年共選出418家企業，成員涵蓋45個國家與11項產業，臺灣共計有7家企業入選。

元大金控積極實踐性平政策，將性別多元化納入公司管理職位候選人考量中，訂定女性於各管理階層占比目標，並制訂明確的目標與短中長期計劃，直接把性別多元文化與包容性目標，納入高階主管績效考核；面對全球疫情考驗，元大深知第一線員工承受防疫壓力，加發防疫津貼獎勵，因應防疫需求，提供遠端辦公、彈性工時的選擇，除防疫隔離假外，2021年提供帶薪疫苗接種假等措施，以實際行動照顧員工及其家庭，使得元大金控在「女性領導人及人才庫」及「包容性文化」構面的分數大幅成長，總分高於臺灣金融業平均數。

落實性別友善職場，是元大員工照護政策的其中一環，面對後疫情時代，也引進員工協助方案(EAP)，導入外部專業心理諮商機構，提供免付費諮詢服務，維持員工在工作與生活上的平衡。每一位同仁都是企業持續發展的核心與動力，讓同仁能樂在工作並享有平等的職場環境，是元大金控身為國際標竿企業的重要責任。