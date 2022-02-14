上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室14日表示，上海將進一步加強對國內疫情中高風險地區等來滬返滬人員健康管理。據該辦公室發佈的相關通知指出，所有來自或途經大陸國內疫情中高風險地區的來滬、返滬人員，應在抵滬後儘快且不得超過12小時向所在居村委和單位（或所住賓館）報告。

而上海對所有來自或途經國內疫情高風險地區的來滬返滬人員，一律實施14天集中隔離健康觀察，實行4次新冠病毒核酸檢測（第1、4、7、14天）；對所有來自或途經國內疫情中風險地區的來滬返滬人員，一律實施14天嚴格的社區健康管理，實行4次新冠病毒核酸檢測（第1、4、7、14天）。

根據中新網報導，醫療機構、學校等有關單位將加強健康碼查驗，對來滬返滬的工作人員、學生等協助落實相應健康管理措施，嚴格落實相關人員在來滬返滬後48小時內進行一次核酸檢測，並開展7天的自主健康監測。

該辦公室方面指出，此間民眾非必要不前往國內疫情中高風險地區，非必要不出境，做好個人防護、手部消毒，每日自主健康監測；在來滬返滬後7天的自主健康監測，需要每天早晚兩次自測體溫，減少不必要的人群聚集活動，規範佩戴口罩。