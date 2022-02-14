瓦城泰統集團趁勢展店，進駐話題商場，並於北南多點開花。遠東竹北店分別開出時時香及大心，鎖定多人聚餐及個人美食不同客群，搶攻家庭客及小資族群。瓦城於樹林秀泰及高雄SKM Park開出新店，看好新店開幕高話題性及春節走春的人潮，迎接春節後續之春酒聚餐及228連假，4家新店可望為2月業績拉升業績表現。

瓦城1月合併營收達3.9億元，年增5.38％，為2022年開年首月業績帶來亮眼表現。近期雖有疫情干擾，國內 2劑基礎疫苗覆蓋率已破7成，第三劑疫苗覆蓋率亦逐漸提升，經過幾波疫情後，此次民眾亦不若先前恐慌。

瓦城表示，秉持安心餐廳精神，以最高防疫標準，提供民眾安心用餐環境，因此春節聚餐需求暢旺無受到過多影響，外帶年菜銷售表現亦持續亮眼，雙重助力增長1月業績。此外，新開之4家品牌店更於1月份即時投入營運戰線，迎接春節連假人潮，2月業績表現精采可期。

看好後續之聚餐及連假商機，瓦城推出新春活動，回饋顧客之餘更期待延續年後回流消費。自1／20起至2／28止，「食指大動美味紅包來」不限金額消費（包含外帶外送），掃瞄wa10 QRCODE玩抽紅包遊戲，即可獲得電子券1張。