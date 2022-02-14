台灣在立陶宛設立「台灣代表處」後，中國即對立陶宛實施貿易制裁；為此，歐盟已多次發聲力挺，擔任歐盟輪值主席國的法國13日也表示，正在馬賽開會的歐盟貿易部長們強烈認為，立陶宛是北京脅迫的受害者，此次會議將加快制定能夠賦予歐洲反擊（中國）能力的計畫。

針對中國對立陶宛的貿易制裁，歐盟27國外長1月14日曾在法國布雷斯特（Brest）舉行非正式會議，商談如何應對，但卻沒有提出實質措施。

歐盟出聲力挺立陶宛，而且，去年通過的《歐中投資協議》因為中國侵犯維吾爾族人權而遭凍結，台灣部分媒體因此推論，歐中可能因此爆發貿易戰。

中經院第一所（大陸經濟所）所長劉孟俊認為，歐中不太可能爆發類似美中的貿易戰，原因是歐中在經貿領域有很大的共同利益，因此，出聲支持立陶宛更多是一種表態，不可能因此發展成對中國的貿易戰。

對歐盟來說，對中貿易越來越重要，2020年，歐盟與中國貨物貿易在疫情中逆勢雙向增長，中國首次取代美國成為歐盟最大交易夥伴。

歐盟不會因為挺立陶宛而對中國貿易進行反制，劉孟俊指出，首先，立陶宛只是一個經貿小國，歐盟大可以透過區域內貿易消化立陶宛出口到中國的產品，根本不必因此跟中國進行貿易對抗。

其次，歐盟現在最頭痛的問題是烏克蘭，如果俄軍內侵，歐盟勢必要跟著美國制裁俄羅斯，但卻可能因此喪失俄國的天然氣供應；劉孟俊研判，歐盟不可能在這種情況下開闢第二戰場，跟中國進行經貿戰。

由於過去美國一直霸占全球產業的標準制定，因此，歐盟很早就開始跟中國合作共推新的產業標準。劉孟俊指出，從3G時代開始，歐盟就一直協助中國並從中獲利，像歐盟在3G時代主導產業標準，並因此湧現諾基亞、易利信等全球龍頭企業，就是與中國合作共創產業標準的成功案例。

因此，劉孟俊認為，即使美國力推在中國之外另建產業鏈，歐盟是不可能完全跟著美國走。

與中國合作，但不代表歐盟不警戒中國的經濟崛起；劉孟俊指出，中國的帶路政策直接侵入中東歐，而中東歐正是歐盟東擴的焦點，因此，歐盟已於去年12月推出3000億歐元的「全球門戶」計畫，制衡帶路政策；立陶宛作為歐盟的東歐前沿，歐盟出聲出力支持，也是必然的。

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