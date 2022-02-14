花壇文德宮迎燈排，今年邁入第194年，受疫情衝擊，破天荒迎來「遶境延期」，但白天活動依序展開，熱鬧滾滾，祈求「福德老爺招財金」大排長龍。（ 吳敏菁攝）

花壇文德宮迎燈排破天荒遶境延期，花燈創作和燈排依舊將廟埕點綴得燦爛，等待20日向福德老爺稟告，擲筊請示遶境日期。（吳敏菁攝）

花壇文德宮迎燈排破天荒遶境延期，花燈創作和燈排依舊將廟埕點綴得燦爛，等待20日向福德老爺稟告，擲筊請示遶境日期。（吳敏菁攝）

歷經戰亂也不曾中斷的花壇文德宮迎燈排，今年邁入第194年，受疫情衝擊，破天荒迎來「遶境延期」，但燈海依綻輝煌，廟埕熱鬧滾滾，白天祈求福德老爺招財金，更大排長龍，擠爆了廟埕，信眾都相信，福德老爺福祐，20日擲筊請示遶境佳期，還會再衝一波高潮。

花壇文德宮元宵迎燈排保留最多古典逸趣，傳統字姓燈紮成小船狀，把光亮游向民間萬家傳遞祝福，被譽為獨步全台「京城復科版」，登錄彰化縣無形文化資產，今年首度不登場，不少人驚訝，畢竟走過了戰亂，前年、去年疫情爆發也都如期舉辦。

文德宮管委會總幹事陳榮章表示，傳承不會中斷，今年彰化各地廟宇元宵活動多配合政策取消了，經過委員和幹部們討論，決定20日向福德老爺稟報，擲筊決定復辦的日期。

為了這次迎燈排盛會，文德宮已籌備大半年，白天各項活動如期登場，燈海藝術區、美食一條街，國樂演奏、北管演奏、原住民舞蹈表演、燈排展示等，活動滿檔，吸引絡繹不絕的人潮，把小過年的熱鬧氣氛，衝上了新高峰。

尤其，擲筊祈求福德老爺招財金，虎年小提燈發放更擠爆了廟埕，不只花壇鄉家家戶戶都來排隊，外地遊客也來祈求好運道，一整天人山人海，信徒們都相當有信心，「美好傳統不會中斷，福德老爺會再擇佳期遶境」。

夜幕低垂後，廟埕璀璨輝煌，文化局也安排彰化在地劇團「彰藝園掌中劇團」向文化部申請積極性紓困演出計畫， 演出經典布袋戲，與眾同歡，彰藝園曾是彰化市內唯一掌中劇團，歷經四代演師成為家族劇團，展現傳統布袋戲特色。

連日春雨綿綿，八卦山也滿溢了春景，吸引流連嘆賞，花壇虎山岩500棵李花已悄然綻放，如雪飄山頭，愛花群友競相通報，再過幾天應該就進入花開爆炸期。