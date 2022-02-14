戴湘儀的弟弟今也送花給姊姊，花卡上並引用電影蜘蛛人經典台詞：「能力越強、責任越大」，鼓勵姊姊參選。（陳慰慈攝）

新北市政府副發言人戴湘儀、呂家愷、新北市長室秘書吳訓孝今完成辭職程序，3人晚間收拾座位，打包行囊離開市府，也在臉書寫下離開市府的不捨心情，3人預計將於明天宣布投入新北市議員選戰，分別挑戰新莊、土樹三鶯及三蘆選區。

戴湘儀的弟弟今也送花給姊姊，花卡上並引用電影蜘蛛人經典台詞：「能力越強、責任越大」，鼓勵姊姊參選，戴晚間在臉書貼文說，「離開，並不是結束，而是下一個開始，更是延續，希望在下一階段，我一樣也可以認真努力，並且好好做事！做我自己，像他（市長侯友宜）一樣。」

呂家愷臉書貼文表示，「此刻我將卸下新北市副發言人的職務，離開新北市政府。」、「我深信過去我們完成的工作，都是朝著市民安居樂業的願景前進、都是我們城市發展重要的基底，這三年的歷練，讓我開始有能力思索『我想為新北市做什麼？』這個問題，我想，也許是時候離開這裡，向前邁進了！」

吳訓孝則PO文說，「就這樣，在市府服務將近五年，來到了這天。在這個夜晚，好好的陪老婆和電燈泡鵝子吃個情人節晚餐，沒什麼比這個更重要的。謝謝市長把我還給我老婆。」

30歲戴湘儀，英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士畢業，曾任壹電視新聞台記者兼任主播、三立新聞台記者，去年5月從電視台記者轉任新北市新聞局機要秘書；26歲的蔡畹鎣世新大學口語傳播學系畢業，現就讀世新大學行政管理學系研究所碩士班，是2018年新北市長選舉侯友宜競選團隊成員。

32歲的呂家愷是國立政治大學教育行政博士班，曾任新北市經發局、秘書處，也是2018年新北市長選舉侯友宜競選團隊成員，家族經營鶯歌著名的陶瓷工廠台華窯。

同是32歲的吳訓孝，輔仁大學法律博士班畢業，擅長勞基法、家事法等，曾任新竹法院少年及家事法庭書記官，2017年進入新北市勞工局任專員，2018年擔任新北市市長候選人侯友宜的「新媒體組」組長，現任新北市長室秘書、新北市青年事務委員會青年委員、新北市三重嘉義同鄉會副理事長。

新北市政府副發言人蔡畹鎣則暫不參選，繼續留守副發言人職位。