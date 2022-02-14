2022台灣燈會將在2月15日晚間正式點燈，開幕表演活動從下午開始進行，融合高雄特色及創新設計，展現高雄的過去及展望。交通部觀光局表示，今年雙展區總面積約100公頃，是33年來最大，不只有傳統燈藝，衛武營都會公園的「未來遊燈區」中還搭上元宇宙主題，將數位遊戲及互動科技結合傳統花燈，融入創意、創新元素，傳統花燈製作技藝獲得傳承。

今年台灣燈會分為高雄市政府的愛河燈區以及中央舉辦的衛武營燈區，展區分別為34公頃與66公頃，是歷年燈會最大的場地，作品琳瑯滿目，讓遊客一天也逛不完，另有3友好國家、10件作品共同參展。

觀光局長張錫聰表示，今年燈會仍以傳統燈藝為主軸，主燈首度與書法藝術結合，不同燈區則有跨界合作，提供民眾劇場式的感受。有些展區不一定是花燈，還有光影藝術。

張錫聰指出，疫情當前，辦大型活動相當不容易，平安把燈會辦完是首要目標，不是一味衝刺人流，而是將防疫工作做好，還有許多防疫措施，例如民眾逛燈會全程要戴好口罩，不可以邊走邊吃，想要吃東西必須到飲食專區，並依規定實聯制登記。

台灣燈會開幕表演將於2月15日下午5時30分開始，晚間7時30分左右正式點燈。

近年來台灣科技產業持續蓬勃發展，尤其在高雄集結許多數位內容、新創智能等產業，觀光局在衛武營都會公園的「未來遊燈區」中，將數位遊戲及互動科技結合傳統花燈，融入創意、創新元素，讓傳統與現代交互激盪，使傳統花燈製作技藝獲得傳承。

衛武營「未來遊燈區」以「前進GeeKaohsiung！技客宇宙」為主題，讓民眾享受沉靜式體驗。GeeKaohsiung=Geek（技客）＋Kaohsiung（高雄），而「技客」則代表熱衷科技，喜歡研究新事物的人，也是這次燈區中設定的主角。走入「未來遊燈區」就如同進入「技客」的小宇宙，觀眾可以藉由觀覽的過程激發對未來科技的想像。

未來遊燈區燈件設計以「娛樂科技」為發想，如VR、電影、音樂等，並融合在地文化與日常生活的元素，將許多正在發展且具代表性的娛樂科技帶入燈區，結合燈光、音效、互動科技與傳統燈藝，以多元的互動體驗帶出整個燈區的遊戲感、遊樂感，讓賞燈也可以變得好玩、有趣。