即便資本市場元月風雲變色，國泰金控14日公告2022年元月自結稅後獲利仍達171.2億元，雖較去年同期略減少21.3％，但創歷年同期獲利次高、近10個月來的單月獲利新高，每股稅後獲利（EPS）為1.3元，獲利金額及EPS都暫居金控亞軍。

受惠於新台幣元月兌美元貶值0.5％，國泰金子公司國泰人壽外匯部分出現大量利益，元月稅後獲利137.4億元，是近10個月來的單月新高，在壽險公司中應暫排第二名；且國壽1月增提23億元外匯準備金，2021年國壽完全未額外申請增提外匯準備金，有信心今年可充分支應，到1月底累計帳上外匯準備金達113億元，在壽險公司中排名第二高。

主要是今年元月資本市場波動大，股市回檔、債券殖利率大幅反彈，壽險公司可實現利益不像2021年1月那麼多，且還要顧及淨值穩定，因此獲利多不如去年同期，但有「家底」的壽險公司元月依舊表現不錯。

國泰世華銀行元月稅後獲利27.9億元，超越中信銀的21.56億元，拿下銀行獲利第一名，同比成長13％，主要是核心淨利收入成長11％，手續費收入亦穩定成長，逾放比維持0.08％的超低水位，備抵呆帳覆蓋率達1893％。

國泰金其他子公司如國泰產險元月稅後獲利4.7億元、國泰證券稅後獲利1億元、國泰投信則是1.6億元，都算是表現穩定。