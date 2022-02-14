台北市中山區某酒店林姓經理2018年間將綽號「點點」的女子，介紹給黃姓男子認識，林女眼見黃男對點點心生愛慕，便假冒點點，多次以生病感冒、增加業績等理由，傳訊給黃男要錢，甚至傳語音訊息稱「老公，你可以轉多少」、「老公謝謝你這麼體貼我木嘛啊（親吻聲）」，以此魅惑黃男，誆騙對方22萬元。新北地檢署近期依詐欺罪嫌起訴林女。

黃男2018年4、5月間到該酒店消費，經林女介紹認識點點，黃男同年7月間曾二度與點點本人出遊，原本相約出遊一整日，但點點2次都提早離開，而黃男也分次匯了5萬6000元給對方，而2度出遊之後，林女便假冒點點，開始與黃男對話傳訊。

林女多次傳LINE訊息給黃男，以業績未達標缺錢、酒醉被經紀人扣錢、積欠公司錢要做色情償還、被卡臺需要錢急用、感冒需要休息缺業績等理由，要求黃男匯款，林女有時還會傳送語音訊息稱「人家已經快要喝醉了，還要上班，我好累喔」、「不要～你要明天順到三萬我才要親親你」等語，以此灌黃男迷湯。

黃男每次也照做不誤，匯款金額從3000元至5萬6000元不等，前前後後被誆騙22萬元，直到後來察覺有異，才驚覺自己受騙，報警求助。

檢方後續依據證人證詞、雙方對話紀錄、帳戶明細、數位採證報告等，確認對話音檔的聲音確實是林女，林女確實有假扮成點點，要求黃男匯款，因此依詐欺罪起訴林女。另外，針對前2次點點與黃男伴遊部分，雙方是因伴遊消費時數有認定糾紛，因另循民事途徑解決，難以構成詐欺罪。

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