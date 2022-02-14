去年傳藝金曲獎音樂設計獎得主陳歆翰（右一）將在公演劇目「水月傳說」中擔綱小生，校長祕書張珮娣（右二）飾演小旦。（員林家商提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林家商歌仔戲團因人才斷層，中斷6年未曾對外公演，為了慶祝70周年校慶，校內師長登高一呼，3月1日將重磅回歸、粉墨登場，在員林演藝廳盛大演出2場次，並開放校外人士免費索票。（員林家商提供／謝瓊雲彰化傳真）

20位畢業校友中有幼教師、銀行員、餐飲人員等等，這次受邀無酬義務投入公演演出，春節連假期間就返校密集投入排演。（員林家商提供／謝瓊雲彰化傳真）

20位畢業校友中有幼教師、銀行員、餐飲人員等等，這次受邀無酬義務投入公演演出，春節連假期間就返校密集投入排演。（員林家商提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林家商今年創校70周年，展開系列慶祝活動，其中，已睽違近6年未曾演出的員家歌仔戲團，在各界千呼萬喚中，3月1日晚間7：30，將在員林演藝廳盛大公演，演出劇目為「水月傳說」，精彩可期。

校長陳定宏說，歌仔戲團因成員陸續畢業就業，面臨人才斷層而中斷演出多年，今年適逢70周年校慶，由校友會、家長會和校外37個單位，合力募得100多萬元，力邀昔日歌仔戲團主力校友成員重磅回歸，3月1日午、晚將在員林演藝廳盛大公，晚場並將開放校外各界熱愛傳統戲曲人士免費索票，歡迎踴躍前來欣賞。

員林家商歌仔戲團在中部頗負盛名，2004年間響應本土藝術紮根教育，成立歌仔戲社，首次成果發表在校內演出《桃花女鬥周公》就引發轟動，並在地方各界鼓勵下，2006年歌仔戲團正式成軍，還曾受邀至台北、台南公演；截至2016年為止，員家歌仔戲團共計推出「玄武爭鋒」、「鍾魁嫁妹」、「洛水遺事」及「煙雨金陵」等多齣傳統戲曲大作，每次巡演必定爆滿。

祕書張珮娣表示，學生時期曾參與歌仔戲社跑龍套演出，產生興趣，分發到員家任教後一路見證歌仔戲團成長茁壯，此次公演邀請台北專業編導、舞台和梳化團隊加入幕後籌備，有20位校友共襄盛舉，無償、無酬公演，春節期間就密集排練，要將最精彩的演出呈現給各界。

張珮娣說，「水月傳說」參酌古典小說鏡花緣的故事情節，天庭眾星君、花仙被貶入凡間輪迴體驗世間痴情男女的恩怨情仇，故事設定為武則天在宮廷中的宮廷鬥爭與情愛糾葛，她將擔綱演出小旦要角。

該劇小生男主角人選，則是去年榮獲第32屆傳藝金曲獎、最佳音樂設計獎得主陳歆翰，為員家商經科校友，目前仍在台藝大表藝所攻讀博士，也是唐美雲歌仔戲團御用音樂編腔，目前熱播的「孟婆客棧」也是由陳歆翰所編腔。