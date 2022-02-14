三重區正義北路48巷60號一處5樓今天下午5時許冒出黑煙，有3人受困其中，警消人員獲報到場後急佈水線搶救，火勢於20分鐘內撲滅，3名受困民眾也被成功救出，意識皆清醒、無外傷，預防性送醫，火警原因仍待調查。

消防局表示，出動各式消防車輛27輛、消防人員68名救災，救出的三位民眾分別為80多歲、50多歲男性及80多歲女性，其中80多歲、50多歲男性表示有吸到濃煙，因此預防性送市立三重醫院，80多歲女性表示身體無異狀無須送醫，火警原因仍待調查。