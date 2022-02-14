IT服務廠商緯創軟體（4953）14日召開法人說明會，董事長蕭清志表示，2021年緯創軟體成功打入中國大陸一級廠商，為中國指標性客群，包括電商、互聯網等，展望2022年，蕭清志認為，IT高科技產業將持續快速成長。另外，預期來自製造業的營收將維持高速發展，有望成為第二個成長引擎，整體來說，2022營收及獲利將可再達雙成長的目標。

以產業類別來說，2021年緯軟營收61.78億元，創下歷史新高，年增21％，其中來自各產業別客戶營收佔比分別為IT高科技業（43％）、金融業（28％）、電信（14％）、製造（10％）、其他（5％）。

其中，IT高科技在2021年呈現逐季向上的趨勢，並且在下半年開始加速升溫。此外，2021年來自製造業客戶收入年增72％，營收占比快速增加，從第一季的8％逐季增長到第四季的13%。以半導體、資通訊業、智能汽車相關客戶貢獻為主。緯軟表示，客戶在智慧製造、數位轉型及運算應用的需求爆發性成長，再加上綠色運輸及智能駕駛崛起，促進新能源產業蓬勃發展，收入表現優於預期。

緯軟2021年度稅後淨利4.56億元，年減2.1％，為歷年次高表現，惟毛利率23.3％，較2020年下滑2.5％，營業利益率為7.4％，年減2.1％，全年EPS為6.91元，雖為歷史次高，但仍較2020年的7.06元衰退。

緯軟財務長長育禎表示，毛利率下滑主要有幾項原因，一是因為客戶組合調整，一級客戶的數量增加，營收占比也上升，以2021年來說，緯軟新增6家一級大客戶，營收占比達約兩成，而這些外包量達到5000人／一年的大型客戶發包量大，在價格方面也較有議價能力，因此初期利潤被犧牲。不過，取得大客戶對於穩定營收規模相當重要。

此外，另外幾項影響毛利率的原因還包括像是，近年來高科技產業人才緊缺問題嚴重，需提供更有競爭力的薪資，加上去年開始積極擴編旗下交付服務團隊，導致下半年營業費用增加，不過緯軟表示，此一部分的投資已經完成，營業費用不會再大額增加，屆時投資效益也將慢慢顯現。

展望接下來營運，2022年第一季營收受到春節連假影響，工作天數較少，不過營收仍然可望呈現小幅季增，3月份開始營收回到正常軌道，法人預期，緯軟第一季營收將有望呈現季增表現。

緯軟預期，2022年，大中華市場仍是主要營運重點，在大客戶部分，來自新的指標客戶的營收將進入快速成長期，加上今年開春再取得一家一級大型電商客戶，加上公司優化作業流程，過去為客戶建制200～300人的技術團隊要耗時6個月，現在可以縮短至3個月即能完成，將有望帶動緯軟服務客戶的效率。預期整體IT高科技產業將在今年快速成長，營收占比有望再攀高。

此外，製造業部分，緯軟預估，半導體業及資通訊業的營收將穩定增長，去年在新能源產業客戶有新斬獲，除了智能汽車相關客戶數持續增加外還有風電產業客戶，來自新能源相關產業的收入預計仍將以倍增的速度成長。整體來說，製造業營收也將高速發展，有望成為第二成長引擎，並超過電信業。整體而言，緯軟全年仍將持續以堆疊式增長模式，逐步向上攀升，全年營收獲利將有望再達到雙成長表現。