交通部長王國材14日在路政司長林福山、台鐵局長杜微、南區中心主任柳燦煌陪同下，至嘉義地區與員工面對面座談。本次是繼基隆、宜蘭、新竹、彰化等地區，第5次與現場同仁近距離溝通，聽取運工機電等不同類別基層主管及同仁的心聲。

交通部指出，台鐵局營運定位兼具政府機關及事業機構二種身分，經營受行政法規限制缺乏彈性，營運自主空間有限等等，這些都必須透過公司化過程來共同檢討突破。幾場座談會台鐵員工共通的問題點是員工普遍擔心公司化後會失業、或待遇變差，以及福利待遇穩定性等問題。

王國材指出，台鐵有135年歷史，社會對於台鐵局組織改革有高度期待，期許透過改革可以讓台鐵下一個百年更好。

座談會中，台鐵同仁發言踴躍，有同仁反映台鐵是一個大家庭，考進台鐵期待的是有個安身立命的所在，若政府要讓台鐵可長可久、永續發展，必須先處理台鐵的負債問題，才能提高台鐵的競爭力，減低同仁的疑慮。

他指出，交通部不是為了讓台鐵公司化而公司化，而是已仔細研議過相關的細節，他一定會跟台鐵站在一起，同仁也可參考交通部所屬桃機公司、港務公司、郵政公司的經驗，台鐵公司成立後不裁員，台鐵同仁可選擇原公務人員資格、或成為公司從業人員；公司賺錢，員工可領到經營績效獎金4.4個月，薪資、升遷都比公務員更優、更有彈性。

王國材表示，他從事數十年的公務經歷，深知台鐵的現況及困境，2016年到交通部後也積極爭取台鐵同仁的福利，現在有一個改變的機會，他也始終相信，惟有改變才能突破，也惟有突破才能更好。同時也語重心長的表示，這是個轉折的契機，交通部願意竭盡全力，與台鐵員工站在同一陣線，一起思考擘劃台鐵的未來。

15日王國材將到高雄辦理員工座談，周五安排到東部、下周二到屏東，他期盼能藉由改變的同時，一起提升同仁工作環境、待遇福利，讓百年老店有新風貌，老幹長出新枝，台鐵公司化之後能夠賺錢、同仁有更多的自主彈性，讓社會大眾重拾對台鐵的信心，達成旅客、台鐵和員工三贏局面。