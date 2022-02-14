因應多元的生活型態，無論是工作、生活或是娛樂幾乎離不開手機或是其他行動裝置，而其螢幕小、不易操作或是只能以單一角度或位置使用，容易造成手痠、眼睛疲勞甚或是全身肌肉痠痛等。

為提供舒適的使用體驗，LG StanbyME閨蜜機於全台最大群眾募資平台「嘖嘖」開放第一波早鳥預購，不僅不到1個月內賣出超過1000台，更突破2000萬元銷售佳績。在熱烈迴響及消費者踴躍詢問下，LG官方線上商城將於2月15日起推出第二波官方獨家100台限量預購，活動期間輸入情人節活動指定序號「LG1314」享現折千元折扣等優惠。

LG推出StanbyME閨蜜機，為無線可移式27吋IPS觸控螢幕，設計多角度的高度、幅度及螢幕橫直式旋轉調整、內建可充式電池、多款人氣影音串流App、支援手機雙系統投放等，不但可隨時自由移動，觀看角度也可任意調整，不管是站著、躺著、坐著，都能滿足消費者的各種觀看需求。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，LG持續為消費者打造符合各式生活型態的產品，我們觀察到消費者習慣使用行動裝置作為日常觀看影音、工作學習等工具，但裝置卻無法因應需求作出相對應的調整，提供完善的使用體驗。LG推出StanbyME閨蜜機具備27吋觸控大螢幕、多角度調整、可移動、介面簡單好操作及支援手機雙系統投放功能，符合多元使用需求，增加觀看舒適度及便利性，讓消費者盡情享受不受限制的影音體驗，打造個人專屬娛樂視界。