太景*-KY（4157）14日宣布，旗下抗生素新藥太捷信（奈諾沙星）靜脈輸液，已完成健保價核定，每袋2200元，今年3月1日起生效。

太景董事長暨執行長黃國龍表示，太捷信靜脈輸液的納入給付，將有助於不易於口服藥物的急重症患者控制感染症狀，在肺炎初期治療時可快速提高患者體內的藥物血中濃度；對太景而言，注射劑型取得健保核價是對團隊研發成果的肯定；從未來市場開發角色來看，台灣為第一個上市地區的價格，對於日後海外市場拓展亦有其指標性意義。

太捷信口服膠囊已於2018年取得健保價，陸續進入全台超過72間醫療院所的採購清單，此次再拿下靜脈注射健保價，備受關注！在各類抗生素中，鮮少藥廠同時開發口服及靜脈注射雙劑型，雙劑型在臨床運用上，有利於醫師在住院及門診患者的處方運用。又，在同類型抗生素中，靜脈輸液的使用量又高於口服劑型，銷售市場約佔85％。

太捷信目前已授權全球36個國家，分別取得口服膠囊、靜脈輸液及原料藥等5張藥證。接續，俄羅斯合作夥伴R-Pharm已於2020年底遞交太捷信R靜脈輸液的上市許可申請，2021年已完成生產廠GMP查廠，目前正在進行NDA審查程序。

細菌抗藥性已成為全球性健康危機，能夠對抗超級細菌的抗生素新藥，對全球醫療體系而言皆是極重要的未滿足需求。一項刊載於《美國國家科學院院刊》（PNAS）的研究分析了2000～2015年全球76個國家的抗生素使用情況，並預測2030年全球抗生素使用量將達到2015年的200％。