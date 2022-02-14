今天2月14日是西洋情人節，但老祖宗智慧的農民曆竟然意外「應景」？一名網友分享家中日曆說，上面竟寫著「宜塞穴」，讓眾多老司機網友想歪大笑：「好開放」、「果然是老祖先的智慧」。不過其實「塞穴」是風水學術語，指補修破牆、堵塞蟻穴鼠洞及其它洞穴，且今天是大凶日，各種吉事不宜進行。

一名網友在臉書社團《動物梗圖星球》貼出出家中日曆照片，笑說「情人節，找重點。」只見該日曆不但顯示2022年2月14日情人節，還有鴛鴦圖案，旁邊還寫下兩行註解：「愛情海中享愛情，癡怨愛侶享愛情。」

更有趣的是下方所附農民曆，顯示今日宜「入學、開市、補垣、塞穴」，其中「塞穴」被圈起來，讓眾多網友看完大笑：「農民曆好開放喔」、「果然是老祖先的智慧」、「訊號量太大」、「今晚塞起來」、「單身人士自己塞自己？」、「這本是我看過最用心的日曆欸」。

不過也有網友給出正解，「塞穴」是風水學術語，指補修破牆後，堵塞蟻穴鼠洞，及其他洞穴。

另有網友指出「鴛鴦其實是很濫交飛禽哦。每年都不一樣伴侶」、「鴛鴦每年換伴侶」、「順便補充一下，鴛鴦一直是大家口中令人稱羨的一對，事實是公的鴛一旦搞大母的鴦，並生蛋後，就會拋妻棄子的找下一個鴦交配，並且不斷的重演！真是男不渣女不愛阿！」。