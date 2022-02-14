IC設計服務廠世芯-KY（3661）去年雖然受到中國大客戶被列入美國貿易黑名單影響後續出貨，但去年第四季仍賺進半個股本，全年每股淨利21.34元優於預期。

世芯-KY應主管機關要求公告自結財務數字。去年12月合併營收年增18.7％達7.96億元，稅前淨利年增4.5％達1.61億元，稅後淨利年增16.7％達1.38億元，單月每股淨利1.95元。

世芯-KY公告去年第四季合併營收季減2.9％達24.85億元，較前年同期成長29.6％，自結稅前淨利季減1.6％達4.41億元，較前年同期成長46.5％，歸屬母公司稅後淨利季減1.9％達3.53億元，與前年同期相較成長48.8％，每股淨利5.00元。

世芯-KY公告去年合併營收104.28億元，年增47.3％並創歷史新高，稅前淨利19.01億元，較前年成長75.0％，歸屬母公司稅後淨利14.90億元，與前年相較成長78.4％，年度獲利賺逾二個股本並創下歷史新高，每股淨利21.34元優於預期。