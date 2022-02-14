台灣鋼鐵集團旗下扣件線材大廠春雨工廠（2012）14日公告，2022年1月份自結合併營收為新台幣9.07億元，較2021年同期成長7.93％。

春雨表示，1月營收較去年同期成長7.93％，主要是台灣與印尼業績雙雙成長，其中台灣營收較前一年度同期成長28.41%、印尼成長19.66％，而大陸地區受到農曆新年客戶提前拉貨影響，1月份營收比去年同期減少23.63％。

儘管2021年因航運塞港缺櫃出口受阻，加上有疫情擾局，影響庫存去化，又逢聖誕節及新年連續假期，使得第四季全球鋼市買氣轉弱，國內鋼鐵龍頭中鋼今年第一季盤價也隨之調降。今年因以下三項因素產業前景可樂觀以待。首先，下游客戶庫存持續去化，補庫存機會增大，屆時將為鋼鐵帶來買氣。其次，全球瀰漫通膨壓力，各項原物料及營運成本上升，鐵礦原料價格開始轉升，澳洲近三個月鐵礦原料價格由11月每公噸89.95美元上漲至2月149.95美元，漲幅達66％。第三，產品價格看漲，農曆年後，國外鋼廠紛傳漲聲，大陸寶鋼及鞍鋼3月盤價大漲，日本最大鋼廠新日本製鐵傳出4月外銷報價大漲，及越南河靜鋼廠4月盤價亦傳看漲。國內部份鋼廠2月也接連開出高盤，市場預期中鋼3月份內銷盤價看漲。

春雨表示，從目前的接單情況與農曆年後鋼市表現，可望迎來拉貨潮，預估鋼市將自3月起出現反彈。鋼價已來到谷底，整體國際鋼市幾乎已確定反彈向上的態勢，樂見春燕飛至，後市回溫可期。