新生代男演員劉修甫在電影《刺心切骨》中演技表現令人驚豔。（前景娛樂提供）

跨國合製電影《刺心切骨》新加坡製片蔡紹勇（左）、蔡瑋詩日前接受影委會專訪。（台北市電影委員會提供）

跨國合製電影《刺心切骨 PIERCE》目前正在台北市拍攝中，該片由新加坡新銳女導演劉慧伶自編自導，力邀台灣、新加坡、波蘭跨國團隊聯手打造，主要演員則邀請到金馬獎最佳女配角丁寧、台北電影獎最佳男配角曹佑寧，以及新生代男演員劉修甫詮釋劇中母子3人。

《刺心切骨》製片蔡紹勇談到全片在台灣取景拍攝，表示非常感謝台北市電影委員會的大力支持，除了投資還幫忙商借拍攝場地，透露未來也希望多多來台北市取景拍片，他認為台北市充滿了非常多樣化的地景，不僅為劇組提供了豐富的選擇與創作空間，更能夠藉由視覺加強在地敘事的深度，而非只是單純的借景拍攝。

製片蔡瑋詩也特別提及：「《刺心切骨》有1場很重要的戲在陽明山的小油坑拍攝，那裡的風景超美，環境景緻也為場景添加了如夢一般迷幻的氛圍！」

談到主演的丁寧、曹佑寧和劉修甫，蔡紹勇和蔡瑋詩兩位製片都豎起大拇指稱讚3人認真且專業，蔡紹勇談起演員們的表現：「他們面對的任務有兩個部分，一是專業的擊劍動作或歌唱訓練，二是表演的深度。」他對於在片中要開金嗓唱歌的丁寧印象深刻，也對曹佑寧、劉修甫為了拍攝該片全力投入擊劍訓練表示感動。

蔡瑋詩則回憶起當初選角時，曹佑寧令人捉摸不透的神秘氣質就相當吸引劉慧伶，實際拍攝後也將這份神祕感帶入角色，與電影中暗黑性格的角色融合一體。