立委楊瓊瓔14日舉行「唐菖蒲(劍蘭)種球之檢疫新規定」討論會，邀請農委會防檢局與會，共同了解花農困境。（陳淑娥攝）

行政院農委會防檢局公告自荷蘭輸入唐菖蒲(劍蘭)種球檢疫新規定，要求多驗鳳仙花壞疽斑點病毒，由於全球疫情關係，花農憂心荷蘭檢疫量難及時配合，恐造成無法進口。立委楊瓊瓔14日邀防檢局聽取進口商及花農心聲，預計16日兩國官方將進行視訊會議釐清問題點。

立委楊瓊瓔及市議員陳本添昨舉行「劍蘭種球之檢疫新規定討論會」，楊瓊瓔指出，去年11月公告自荷蘭輸入繁殖用唐菖蒲種球應加註經田間檢疫未罹染鳳仙花壞疽斑點病毒(INSV)或於輸出前經實驗室檢測未罹染，種球才能輸入台灣。

楊瓊瓔強調，劍蘭一般在2月時需給種球進行催芽處理，4～5月進行播種，目前花農遲遲無法得知種球進口時間，等於斷了貿易進口商與花農生計，大家心焚如火。

劍蘭種球貿易商說，政府要求多驗鳳仙花壞疽斑點病毒，荷蘭方面無法臨時應付，致劍蘭遲遲無法裝船，沒有種球形同斷了花農生路。花農薛先生指出，突如其來新防檢規定，他們好無奈，希望政府暫緩實行半年或一年。

農委會防檢局植物檢疫組長翁壹姿表示，鳳仙花壞疽斑點病毒對花卉、蘭花產業影響大，為保護農民生產權益，必須採行管理措施，該病毒為歐盟A2檢疫有害生物，並有檢測方法，防檢局已連繫荷蘭食品暨消費品安全署，將於16日舉行視訊會議釐清問題點。

后里區長賴同一強調，后里花卉種植技術具有相當深厚實力，目前也還有20多位花農種植30多公頃劍蘭，期待后里劍蘭能再揚名切花市場，中央政府要儘速解決花農種球進口問題。