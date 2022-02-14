傳統習俗元宵節吃湯圓，為保障民眾食得安心，台中市食品藥物安全處日前至民眾常採買的生鮮超市、傳統市場、餐飲場所、大賣場等處，抽驗湯圓、芋圓、地瓜圓，及配料豆類做甜味與防腐劑、農藥殘留量等檢驗，計60件抽驗結果均合格，為市民食安把關。

食安處表示，針對台中市販售湯圓的餐飲業者、生鮮超市與賣場34家次，抽驗紅白小湯圓、包餡湯圓、芋圓與地瓜圓等32件與配料熟豆類12件、生豆類16件，檢驗項目包括防腐劑、甜味劑與農藥殘留等，結果全數合格。

食安處指出，為延長食品的保存期限及抑制微生物生長，業者會於食品製作過程中添加防腐劑，增加民眾購買意願，因此加強抽驗湯圓內防腐劑含量，若違反「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，可依《食品安全衛生管理法》處3萬元至300萬元罰鍰。

食安處長傅瓊慧表示，民眾購買元宵食品時，謹記選購5撇步，「選擇包裝完整、標示清楚的產品」、「注意有效日期或保存條件」、「切勿購買來路不明、顏色太鮮豔或慘白，及口感過於有嚼勁產品」、「留意販售環境衛生」、「湯圓食用前應完全煮熟並儘早食用完畢」，以確保食用安全。