彰化區漁會表示響應穩定物價，14日宣布漁會商品全面凍漲，至於年前宣布15日起，蒲燒鰻禮盒一公斤五尾裝價格要調整1800元，也改成1700元。（彰化區漁會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化區漁會表示響應穩定物價，14日宣布漁會商品全面凍漲，至於年前宣布15日起，蒲燒鰻禮盒一公斤五尾裝價格要調整1800元，也改成1700元。（彰化區漁會提供／吳敏菁彰化傳真）

雞蛋、油品、小吃、手搖飲等萬物齊漲，加上飼料狂飆，不只陸地走的養殖動物吃不消，水裡游的也撐不住了，土魠、虱目魚的產地價格都漲了，彰化區漁會表示響應穩定物價，14日宣布漁會商品全面凍漲，至於年前宣布15日起，蒲燒鰻禮盒一公斤五尾裝價格要調整1800元，也改成1700元。

彰化區漁會表示，入冬以來最強冷空氣報到，對沿海養殖業又是一大考驗，去年土魠魚貨捕撈少，價格直飆，加上飼料漲價，又虱目魚產量銳減，產地池邊價上漲至每台斤45元。

還有，鰻苗捕撈量也不如往年，影響成鰻池邊價上漲三到四成，彰化區漁會表示，在年關前各項漁產品成本上漲，已承受不小壓力，尤其以蒲燒鰻上漲的成本最為沉重，但為了不影響採買年貨，快快樂樂過年，宣布延緩調漲，2月15日起才將蒲燒鰻禮盒一公斤五尾裝價格1500元，調整為1800元。

可能受到預期要漲價的心理作用，再加上振興券、農遊券助攻，這個月以來，彰化區漁會賣掉了2、30公噸的蒲燒鰻，較過去同期增加兩成，創下最好紀錄。眼見15日就要到了，彰化區漁會宣布漁會商品全面凍漲，蒲燒鰻禮盒也只調整1700元，期間至111年4月30日止。不少消費者開心。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，為了為了響應政府物價及金融穩定政策，又本著照顧及回饋鄉親的心情，讓鄉親能夠享受到價廉物美的優質漁產品，所有的原料、加工、人工成本皆由彰化區漁會吸收。

彰化區漁會也表示，到漁會會門市及各辦事處現場凡持農遊券可享全部888元加碼到1000元優惠。振興券面額再加碼10％的回饋，可使用全部商品，振興券可使用至111年6月30日止。