儘管2022北京冬季奧運花式滑冰男子個人賽未能完成3連霸，日本名將羽生結弦的一舉一動仍是焦點，為了讓大家更加了解這次北京冬奧的參賽感想，羽生結弦在日本奧會安排下在14日傍晚舉辦記者會，他也透露自己其實是帶傷上陣，對於未來因為這幾天思緒還很混亂，但仍會繼續為「羽生結弦」這個名號努力。

羽生結弦是2014索契、2018平昌兩屆冬季奧運花式滑冰男子個人金牌，27歲的他依然是本屆冬奧明星選手之一，可惜短曲發揮不盡理想，95.15分暫居第8，在長曲他奮力一搏挑戰4A難度的四周半跳，落地時摔倒，仍被國際滑冰總會認證是第一個在正式比賽展現四周半跳的男子選手，只是差在旋轉角度不夠。

對於沒能完成冬奧3連霸，羽生結弦坦言感到遺憾，但競爭對手、美籍華裔陳巍（Nathan Chen）表現相當精彩，他自己覺得在這個場地滑起來非常舒服，謝謝比賽過程所有工作人員的協助。

而羽生結弦長曲結束後向場內深深一鞠躬，跟著雙手觸地在摸臉，這樣的舉動也令人好奇，他解釋：「只是覺得自己的發揮有點不足，這麼做是想對所有看我比賽的人表示謝意，我也對自己努力的過程感到滿意。」

這次北京冬奧，有羽生結弦的粉絲看到偶像在等候區冰敷右腳踝的畫面後，表示是第一次看到羽生在比賽過程中冰敷，羽生表示腳踝確實受傷了，連走路都感覺痛楚，以這樣的狀況實在不該強迫去比賽、練習，但滑冰是自己從小就一路堅持下來的運動，他很享受在冰面上滑翔的感覺，仍決定毫無保留地挑戰四周半跳。

記者會前外界猜測他可能會講到退休或感情方面的事情，但他透露對接下來要怎麼走思緒仍很混亂，但會繼續為大家都喜愛的「羽生結弦」這個名字努力下去。