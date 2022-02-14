半導體檢測實驗室閎康（3587）14日公告自結獲利，去年合併營收33.61億元，歸屬母公司稅前淨利6.74億元賺逾一個股本，每股稅前淨利10.88元表現優於預期，年度營收及獲利同創新高。

閎康受惠於先進製程及第三代化合物半導體等材料分析（MA）接單暢旺，公告去年第四季合併營收年增11％達9.14億元，毛利率年增4個百分點達37％，營業利益年增27％達1.76億元，歸屬母公司稅前淨利1.92億元，較前年同期成長32％，每股稅前淨利3.08元。

閎康因先進製程檢測和車用電子驗證等高毛利產品線接單暢旺，去年合併營收33.61億元，較前年成長10％，平毛利率年增7個百分點達36％，營業利益6.70億元，較前年成長51％，歸屬母公司稅前淨利6.74億元，較前年成長49％，每股稅前淨利10.88元。閎康去年營收及獲利同創新高，且年度獲利已連續兩年成長約五成。