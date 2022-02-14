信紘科（6667）公告2022年1月合併營收為新台幣1.91億元，受惠全球半導體主要大廠持續採取擴張策略，積極新廠擴建、產能擴充，創造公司整體接單、出貨保持強勁力道，帶動1月營收較去年同期的1.43億元成長33.67％，再創上櫃後單月營收新高。

信紘科表示，旗下高科技產業製程之廠務供應系統整合、以及綠色製程等兩大業務仍延續去年良好成長動能，憑藉信紘科於化學拆移機服務工程占據高度市場利基，創造公司穩定營收，且逐步延伸服務版圖至氣體拆移機業務，並積極擴大整體接單量能成效逐步展現，加上旗下化學、氣體及研磨液等供應系統設備同步隨著客戶擴建廠力道而保持暢旺需求，挹注1月高科技產業製程之廠務供應系統整合銷售持續創上櫃新高，另一方面，公司亦積極深化製程特殊廢液處理系統、以及製程機能水業務等綠色製程業務表現，皆係帶動公司單月營收創上櫃後新高之重要關鍵。

根據國際半導體產業協會（SEMI）公布最新一季全球晶圓廠預測報告，看好全球晶圓代工持續加大資本支出投入，預估2022年全球前端晶圓廠設備支出總額將突破980億美元新高記錄，並較2021年成長10％，已呈現連續三年成長態勢，其中，以地域別來看，韓國、台灣、中國等三大區域將占全年設備支出超過70％水準。信紘科指出，近年全球晶片荒影響主要國際半導體大廠大舉提高資本支出進行新廠擴建，創造公司整體業務良好接單環境，推升目前整體在手訂單仍保持高水位，信紘科仍持續投入研發，強化旗下各項設備技術升級，亦跟隨國際半導體製程綠色趨勢，助力旗下兩大業務引擎催動營運持續向上。

展望2022年第一季，信紘科對於第一季營運成長深具信心，持續樂觀看待全球數位轉型加速及高科技電子產業市場需求暢旺，加上半導體產業持續投入資本支出進行新廠擴建、產能擴增計畫，公司除持續透過接單策略優化、精進生產管理效能、並同步積極進行人才招募及專業人才培訓，以奠定整體營運良好正面挹注