屏東滿州界碑日前有遊客發現3輛吉普車開下沙灘，恐有破壞之嫌，保七總隊獲報到場發現，疑似一輛吉普車開進沙灘後陷入無法脫離，請來另外2台車輛協助脫離，警方已將案件交由墾管處開罰，考量另2輛車是前來救援，因此僅對一車開罰，首次將裁罰1500元。

保七總隊第八大隊墾丁小隊指出，接獲報案後前往現場處理，抵達時現場未發現有車輛，疑似已離開現場，僅沙灘留下輪胎印痕。

經由報案人提供數張現場照片，立即依據照片所示車牌號查詢個資資料，並通知車主到場說明，後續將依調查資料函文墾丁國家公園管理處裁罰。