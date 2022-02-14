日本模特兒「古澤未來」有著一頭飄逸長髮及濃眉電眼，笑容甜美征服不少粉絲，她經常在IG分享自己的「工作照」，不過她的工作並非穿著性感或時尚潮服走伸展台，而是穿著連身工作服在工地開大卡車、挖土機等重型機具，粉嫩外型與粗重工作的反差讓網友相當吃驚！原來古澤未來的「正職」是「重型機具大卡車駕駛」，斜槓副業才是擔任模特兒，同時她也是家族事業的未來接班人，才貌雙全令人感到讚嘆。

根據日本媒體《文春Online》報導，兼職模特兒「古澤未來」今年33歲，是埼玉縣一家土木建商的千金，因此她從高中就開始學習駕駛自家的重型機具，並親自操作運輸各種建材，不論是12噸的傾卸式卡車、壓路機、挖土機都難不倒她。她也常在IG分享自己在工地駕駛大卡車、挖土機的帥氣模樣；古澤未來也透露，因為工作的關係，她無法跟其他女孩一樣去做漂亮的美甲，因為「指甲裡都是泥巴」。

古澤未來24歲時曾在原宿被星探相中，以「讀者模特兒」的身份正式出道，曾參與過《SCHOOL革命！》、《全員逃走中》等綜藝節目演出，IG擁有3.3萬粉絲追蹤。由於她的工作場所大部份都在建築工地，不少強調「通風透氣」的機能服飾品牌，紛紛找上古澤未來代言。

根據《聯合新聞網》報導，古澤未來表示：「擔任大卡車司機經常要在半夜三點就開工，駕駛時必須集中精神避免發生事故，也很容易全身弄得髒兮兮，體力負荷確實負時確實比較大。」不過透過她的分享，讓許多人對於卡車司機這個行業漸漸感興趣，還是讓她感到非常欣慰。