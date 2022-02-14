嘉義市民族國小西側公有土地辦理公辦都市更新，建商投資興建4棟住宅大樓，預估更新後的產值至少逾28億元，市府表示，這是中彰雲嘉嘉地區首樁公辦都更案，地主嘉義縣市政府、教育部及國產署可分配權利金或房地。

嘉義市政府都市發展處表示，中央鼓勵各地辦理都市更新，以促進土地活化用，市府獲營建署補助約500萬元辦理民族國小西側公有土地第1期都更案規畫及招商，面積約4494平方公尺（約1300餘坪），位於吳鳳北路及垂楊路交會處，鄰近民族國小、崇文國小、嘉義女中等公有地及學產地，將委由建商投資興建大樓。

這塊地分屬教育部、嘉義市政府、嘉義縣政府及國有財產署等4個公有地主，占地比例各約69％、12％、14％、4％，將來按此比例分配回饋權利金或房地產。

市府都發處表示，依目前初擬將興建地上4棟RC結構住宅大樓，每棟地上15層、地下3層，包括308戶住宅、4戶店鋪及1戶公益設施，地下樓層有261個汽車車位、313個機車車位。

市府都發處表示，預估投資開發經費23.39億元，更新後價值至少28.63億元，2月15日簽約後開始規畫，2023年申請建照，2024年開工，2028年完工交屋。

市府都發處表示，依都更案的規範，投資業者須提撥公益回饋，因而規畫由業者捐贈托育中心、3個車位，並認養民族國小圍牆並設校園出入口、現有人行步道，以及捐贈約5500萬元給嘉義市都更基金。

還有建築設計結合防疫規畫及節能設備，以期符合全齡宜居，退縮部分空間以打造人文藝術環境，並開放給嘉義市民使用，打造安全友善的通學廊道。