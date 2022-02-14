同樣在這次奧運會風光奪得金牌的華裔選手陳巍（Nathan Chen），與谷愛凌同為美國移民第二代，除了在運動場上大放異彩，兩個人還都是名符其實的學霸。然而，大陸網友怎麼看都對陳巍不買單，光是代表美國參賽這點使陳巍近期被貼上「叛徒」標籤，微博上一片撻伐叫他滾回美國，毫不在意的他對此冷淡回應「我沒用微博」。

《紐約郵報》（New York Post）報導，相較完美少女谷愛凌被捧上天的待遇，陳巍在奪得金牌後，許多大陸網友對他卻是相當冷淡。雖然父母都來自中國大陸，父親是廣西人、母親是北京人，他出生於美國鹽湖城，此次冬奧選擇代表美國出戰。微博上網友將他貼上「叛徒」標籤，甚至翻出陳巍過往選歌辱華黑歷史。會惹得大陸網友一肚子氣不是沒有原因，報導指出，10日他在賽後記者會上，除了果斷拒絕用中文回答媒體問題，堅定地說「我中文不好」。更進一步公開對隊友貝茲(Evan Bates)喊話，公開支持他曾經譴責大陸侵犯人權的言論。

本屆冬奧在男子花式滑冰自由滑項目中拿下最高分的陳巍，終止「滑冰王子」羽生結弦三連霸的金牌之路，也成功雪恥自己在上屆平昌奧運失常表現。22歲的陳巍說到過往，表示從小就發現自己有著別於他人在滑冰上的優異表現，除了滑冰，鋼琴、芭蕾、冰球、體操都是他的強項。2018年，以SAT數學滿分的驚人成績錄取美國耶魯大學(Yale University)。

來自大陸網友的攻擊對陳巍似乎無關痛癢，甚至為自己是華裔美國人感到驕傲。他說:「我不使用社交平台，可能是因為這樣才一直備受保護，過濾掉那些流言蜚語，而且我覺得社群是個毒未來也不打算用。」