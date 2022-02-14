尹昭德與金鐘視后朱芷瑩在《先生娘》飾演鶼鰈情深的醫生與醫生娘。（鄧博仁攝）

尹昭德與金鐘視后朱芷瑩在大愛電視新戲《先生娘》飾演鶼鰈情深的醫生與醫生娘，兩人14日出席首映會，朱芷瑩有感而發表示：「所有男人都要看這部片，就會知道如何寵愛自己的太太。」適逢西洋情人節，與施名帥相戀5年的朱芷瑩被問到小倆口怎麼過情人節，羞曝：「今天讓他安排。聽說我們應該會一起去拜月老！」

朱芷瑩笑說，自己也覺得奇怪問對方：「我們不是已經在一起，還要去拜月老，合理嗎？」不過也覺得好像滿有創意的。媒體推測說不定會在月老面前被求婚？她驚恐地說：「不會吧，不會在今天求婚吧？不要讓我期待好不好！」如果最後只有單純的拜拜？「我會覺得好險！」

她說交往5年至今，兩人每年情人節都一定一起過，會互相送禮物，也一定會寫卡片。被問男友近日是否形跡可疑、有求婚跡象？朱芷瑩笑答：「一樣躺在沙發上！」 如果躺在沙發上求婚？「會被我打！應該坐起來或站著吧！」她說沒有想過求婚形式，就看對方安排，「畢竟求婚主導權在他，看他想讓我留下什麼樣的紀念。」她坦言有聊過結婚生小孩話題，自己也有提醒對方「 結婚前應該先求婚」，畢竟身為女生還是會期待。是否今年內完成終身大事？「希望啦！我們希望工作、生活都再穩定一點再來計畫，沒討論確切時間。看他啦！」至於是否見過對方家長？她說已經跟彼此的家長都很熟，他們都很開放開明、尊重兩人，什麼時候結婚都可以，完全不給壓力。

結婚多年的尹昭德則說，跟老婆已經是老夫老妻了，早上老婆先去上班，所以先傳訊息跟老婆說「情人節快樂、每天都快樂。晚餐妳要吃什麼跟我說，我來處理」，透露自己很常動手做飯，「她是朝九晚五上班族，我沒有拍戲時，通常都是我去菜市場買菜自己做。疫情期間變化到不知道要做什麼菜。每次Po菜色到臉書都被問說可不可以來我們家煮菜」。

他說，結婚之前一起算過命，命理師說他們在家地位沒有誰比較大、一樣大，但每當夫妻意見不同時，「都有一句話跑出來：聽某嘴大富貴。所以都是跟她說妳決定就好 ，不要差太多就好。不是太嚴重的事都是聽老婆的。因為之前有幾次我做完決定後，老婆就說，你看吧，是不是應該聽我的！」

在該劇飾演助產士的洪綺陽，去年9月底被表姊發現倒臥客廳已無生命跡象，朱芷瑩難忘與洪綺陽在該劇有很多對手戲，私下很注重養生的洪還經常提醒朱芷瑩要注意身體健康、穿暖一些，信奉佛教、鑽研佛法的洪在拍戲現場也會主動跟導演討論、提供專業意見，讓朱芷瑩想到她就覺得很溫暖，「知道綺陽姐走了時，我也特別手抄了阿彌陀經迴向給她」。

尹昭德則表示，在他很年輕、念研究所20幾歲時上一位外國老師的表演課時就認識洪綺陽，當時洪就跟他說「希望很多年過去後，你的眼神還保持那樣的純潔和善良」，「後來她每次看到我時就看著我笑笑地說『你還是一樣』。我就回說『收到，我知道』。她就是一個很溫暖質樸的人，聽到新聞時還覺得怎麼可能，完全沒有徵兆，只能跟自己講說是她修得好、沒有苦痛，所以很突然就走了」。

劇中兩人從相識、相戀到執子之手與子偕老，朱芷瑩從19歲演到80歲，這也是她相隔10年後再次拍大愛劇場，因很久沒有接拍30集長戲，相當緊張，演老戲還被導演下令要增胖，3個月內從51公斤增加到55公斤。倒是尹昭德演老戲是臥病在床，必須看起來精瘦，每天晚餐後都要跑步，只能眼睜睜看著朱芷瑩每天吃宵夜大快朵頤。

尹昭德跟朱芷瑩在《先生娘》中不只扮老，還要降齡演出兩人談戀愛的戲。尹昭德看劇本前五集的戀愛戲超文藝，原以為演不到，沒想到導演說要演，尹昭德想到自己50歲了還能在螢光幕前談戀愛實在太難得了。《先生娘》中尹昭德還要把「會的變不會，不會的變會」，原本台語超流利，卻要講帶著外省腔的蹩腳台語，原本不會國標舞卻要跳得很上手。雖然不會說南京腔，他南京的朋友便私訊提供意見，一周內便學會用南京腔說台詞，讓朱芷瑩大讚他真是語言天才。